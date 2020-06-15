Эксперт КХЛ объяснил проблемы Фрэттина в «Ак Барсе»

Эксперт по КХЛ Леонид Вайсфельд оценил выступления нападающего Мэтта Фрэттина в «Ак Барсе» и объяснил проблемы, возникшие у форварда в казанском клубе.

«Это хороший игрок. В «Барысе» он был лидером, но когда переехал в «Ак Барс», то с этой ролью не справился. Все-таки, при всем уважении к «Барысу», «Ак Барс» — это топ-клуб. В Казани, видимо, ждали от Фрэттина, что он будет играть ту же роль в команде, которая у него была в Казахстане, но он с этим не справился. Игрок-то это хороший, но не более того», — сказал Вайсфельд sports.kz.

В минувшем сезоне Фрэттин выступал за «Ак Барс», куда перешел прошлым летом из «Барыса». В составе казанского клуба он провел 56 матчей, в которых набрал 28 (8+20) очков. В плей-офф канадец отметился 5 (3+2) в 4 встречах с «Нефтехимиком» и помог команде пройти во второй раунд Кубка Гагарина.

В конце апреля у Фрэттина закончился контракт с «Ак Барсом», и казанский клуб решил не продлевать соглашение с хоккеистом. Следующий сезон форвард начнет в составе казахстанского «Барыса».