Бузыкаев отреагировал карикатурой на сообщение о покупке Абрамовичем картины «Крик» за $120 млн

Фото: facebook.com Камиль Бузыкаев

Башкирский художник Камиль Бузыкаев отреагировал карикатурой на сообщения СМИ о покупке российским олигархом Романом Абрамовичем картины «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка. По их данным, стоимость полотна составила $120 млн (более 8 млрд рублей по нынешнему курсу).



На карикатуре изображена сама картина и Абрамович, который несет к ней мешок денег. Кричащая фигура на полотне удивляется происходящему.

Отметим, что позже представители Абрамовича опровергли информацию о покупке картины.