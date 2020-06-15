Исследование: продажи дезинфекторов выросли на 1100%

В России с начала пандемии коронавируса продажи дезинфицирующих средств на июнь 2020 года выросли на 1100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные предоставил оператор фискальных данных «Такском».

При этом цена на указанные товары выросла на 2%.

Продажи антисептических средств для кожи возросли на 264% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена их упала на 19%.

Также аналитики зафиксировали рост продаж средств индивидуальной защиты. Продажи масок с марта по июнь увеличились на 150%, перчаток — на 63%, несмотря на то, что цена увеличилась на 16%, передает RT.

Ранее сообщалось, что малый бизнес сворачивает производство средств защиты. По данным Минпромторга Татарстана, в преодолении их дефицита в республике участвовало свыше 70 мелких компаний, которые успели нашить несколько миллионов масок.

