В Казани рано утром сгорел деревянный дом — видео из соцсетей

Фото: кадр видео @salmachi_online

Рано утром в Казани сгорел нежилой деревянный дом. О происшествии сообщают пользователи соцсетей.

Пожар случился на улице Строителей около 5 утра. Сообщается, что в деревянном доме никто не проживал. Пожарным потребовалось около получаса, чтобы справиться с огнем.

О возможных пострадавших и причинах возгорания пока не сообщается.

Ранее в Набережных Челнах вчера, 12 июня, рано утром неизвестный поджег трибуну ипподрома на проспекте Чулман.

