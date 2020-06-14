В Казани рано утром сгорел деревянный дом — видео из соцсетей
Рано утром в Казани сгорел нежилой деревянный дом. О происшествии сообщают пользователи соцсетей.
Пожар случился на улице Строителей около 5 утра. Сообщается, что в деревянном доме никто не проживал. Пожарным потребовалось около получаса, чтобы справиться с огнем.
О возможных пострадавших и причинах возгорания пока не сообщается.
Ранее в Набережных Челнах вчера, 12 июня, рано утром неизвестный поджег трибуну ипподрома на проспекте Чулман.
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