В Башкирии пьяный водитель сбил мотоциклиста

Фото: @gibdd_rb

В Башкирии пьяный водитель на автомобиле сбил мотоцикл под управлением 9-летнего юноши. Об этом сообщили в ГИБДД республики.

Авария произошла 13 июня в двенадцатом часу ночи в Кармаскалинском районе. На 9 км автодороги Орловка-Ляхово-Первомайский столкнулись ВАЗ-2112 под управлением 45-летнего жителя Чишминского района и мотоцикл «Ява-350», за рулем которого находился молодой парень.

В результате пострадал водитель мотоцикла, он госпитализирован в больницу. После медосвидетельствования выяснилось, что водитель автомобиля пьян, результат освидетельствования составил 0,677 мг/л.



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