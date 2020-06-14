В Татарстане за сутки выявили 46 новых случаев коронавируса

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В Татарстане подтверждено 46 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом говорят данные регионального штаба по борьбе с инфекцией.

Сообщается, что 19 пациентов госпитализированы, 24 лечатся на дому. Больше всего заболевших в категории от 30 до 50 лет (16 человек), а также в категории от 60 до 70 лет (14 человек). Детей среди заболевших нет.

Больше всего инфицированных в Казани (18) и Набережных Челнах (11).



Всего в Татарстане выявлено 3 914 заболевших Covid-19.