Новости общества

12:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане за сутки выявили 46 новых случаев коронавируса

11:25, 14.06.2020
В Татарстане за сутки выявили 46 новых случаев коронавируса
Фото: Реальное время

В Татарстане подтверждено 46 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом говорят данные регионального штаба по борьбе с инфекцией.

Сообщается, что 19 пациентов госпитализированы, 24 лечатся на дому. Больше всего заболевших в категории от 30 до 50 лет (16 человек), а также в категории от 60 до 70 лет (14 человек). Детей среди заболевших нет.

Больше всего инфицированных в Казани (18) и Набережных Челнах (11).

Всего в Татарстане выявлено 3 914 заболевших Covid-19.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем