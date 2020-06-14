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Михайлов о ветеранах в КХЛ: «Не каждый из них Зарипов или Мозякин»

08:35, 14.06.2020
Михайлов о ветеранах в КХЛ: «Не каждый из них Зарипов или Мозякин»
Фото: vk.com/hccska

Знаменитый советский хоккеист и тренер Борис Михайлов прокомментировал введение жесткого потолка зарплат в КХЛ.

По мнению эксперта, это правило, в первую очередь, усложнит жизнь возрастных хоккеистов, получавших огромные деньги во многом из-за своего возраста и заслуг.

«В данной ситуации не позавидую многим опытным игрокам — им будет все сложнее удерживать места в клубах КХЛ. В последние десятилетия к ветеранам очень мягкое отношение. Но есть разные ветераны — не каждый из них Зарипов, Мозякин или, скажем, Александр Попов, которые сделали и делают для нашей Лиги и для развития молодежи очень многое», — сказал Михайлов.

Напомним, начиная со следующего года КХЛ ввел правило жесткого потолка зарплат, при котором в команде сумма расходов на оплату хоккеистов не должна превышать 900 миллионов рублей.

Подробнее о зарплатах Зарипова и других хоккеистов казанского «Ак Барса» можно почитать в материале «Реального времени».

СпортХоккей Татарстан
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