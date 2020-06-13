Лагеря для животных в Дрожжановском районе и телевышка в цветах флага России в Нижнекамске: новое в «Инстаграме» глав районов 13 июня

Сегодня активность в аккаунтах «Инстаграма» глав районов Татарстана была практически нулевая. Но все же мы сумели найти интересные публикации.

Руководитель Дрожжановского района Марат Гафаров поделился кадрами из животноводческого летнего лагеря ООО «Цильна». На видео видны пасущиеся коровы на фоне красивого заката. Подписчики также оценили публикацию и оставили одобрительный отзыв в комментариях.

Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин отправил сегодня сотрудника местного отдела полиции на службу в Дагестан. «Желание служить за пределами Татарстана изъявил сам Алексей Петров. С ноября 2019 года он служит оперуполномоченным в отделе уголовного розыска кайбицкой полиции», — рассказал Рахматуллин.

Руководитель Кукморского муниципального района Сергей Димитриев спустя время решил вернуться к рубрике «Пожелание доброго утра подписчикам» и выложил снимок парка в Кукморе.

А руководитель Нижнекамского района Айдар Метшин показал в «сторис» телевышку Нижнекамска, окрашенную в цвета флага России.