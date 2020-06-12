Михаил Афанасьев в День России выпустил белых голубей, посадил цветочный триколор и нарисовал на дереве медведя

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Руководитель Зеленодольского района Михаил Афанасьев в день России поздравил 12 юнармейцев лицея №14 с победой в смотре строя и песни. Вместе с ребятами он выпустил в небо белых голубей, сообщает пресс-служба района.

Затем вместе с ребятами Афанасьев высадил на одном из газонов цветы. Воздушные петуньи трех цветов образовали флаг России.

Позже Афанасьев встретился в парке Зеленодольска с художником Лией Ерхониной и нарисовал вместе с ней медведя.

«Честно скажу, я не художник. Последний раз кисти в руках держал, наверное, на уроках рисования. Но сегодня не мог отказаться от приглашения нашей художницы. Ее, мне кажется, знает уже весь Татарстан. Она сама стала городской достопримечательностью», — пошутил глава Зеленодольска.

Художник-реставратор краеведческого музея Зеленодольска Лия Ерхонина начала рисовать животных на оголившихся участках деревьев во время самоизоляции, позже фото деревьев появились в соцсетях.

