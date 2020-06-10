Художница из Зеленодольска начала рисовать животных на деревьях городского парка

Художник-реставратор краеведческого музея Зеленодольска Лия Ерхонина начала рисовать животных на оголившихся участках деревьев в городском парке возле ЦКИНТ им. Горького. Начать проект позволил режим самоизоляции, когда в парке стало не так многолюдно.

На одном из деревьев она также нарисовала эмблему ТАССР к 100-летию образования республики, передает пресс-служба Зеленодольского района.

В своей работе Ерхонина использует акриловую краску, которая не вредит деревьям и защищает их от насекомых.

«И экологию сохраняем, и красиво делаем для горожан», — приводит пресс-служба слова художницы.

Пользу рисунков подтвердила и главный агроном Зеленодольского района Наталья Ячанова.