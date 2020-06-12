В Татарстане ожидаются гроза, град и шквалистый ветер

В пятницу, 12 июня, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют дождь, грозу и град.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, днем и вечером местами кратковременные усиления до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ. Локально возможны шквалистые усиления до 24 м/c.

При этом температура воздуха днем будет колебаться от +22°С до +28°С. В Казани термометры покажут от +23°С до +25°С. В Набережных Челнах прогнозируются такие же температуры.