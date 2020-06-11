Школьникам в сентябре не будут выставлять оценки за диагностические контрольные работы

За диагностические контрольные в сентябре школьникам не будут выставлять оценки.

В связи с тем, что четвертая четверть в российских школах прошла в режиме дистанционного обучения и она в основном была занята повторением пройденного материала, в этом году было принято решение не проводить диагностические годовые контрольные работы.

Они пройдут в начале следующего учебного года — таким образом, федеральный Минпрос попытается оценить пробелы в знаниях, образовавшиеся из-за режима самоизоляции. За такие контрольные не будут выставляться оценки. Об этом сообщил сегодня министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Министр отметил, что проблемы с передачей знаний в последние два месяца местами возникали, но в целом была проделана огромная работа:

— Все, что мы делали, было прежде всего направлено на то, чтобы обеспечить защиту здоровья учеников и при этом не прервался образовательный процесс. В это время мы извлекли большой опыт в части организации единого образовательного пространства. Знаем, что нам нужно усовершенствовать. Я благодарен и учителям, и руководителям системы образования, и коллегам из других ведомств (Минздрав, Роспотребнадзор), с которыми мы решали вопросы.

А на вопрос о том, как скажется режим самоизоляции на результатах ЕГЭ, министр сказал, что это оценивать еще рано — ведь, кроме условий домашнего обучения, у школьников будет больше времени на качественную подготовку. «Давайте не будем загадывать наперед», — предложил Кравцов.

В ходе пресс-конференции он также отметил, что Министерство просвещения планирует к 1 сентября открыть школы, детские сады и учреждения среднего специального образования.

