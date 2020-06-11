Министр просвещения России опроверг слухи о всеобщем дистанционном обучении

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов сообщил во время пресс-конференции, что его ведомство планирует к 1 сентября открыть школы, детские сады и учреждения среднего специального образования.

«Система образования готовится к тому, что школьники вернутся в классы. За это время все ощутили ценность школы. Многие ученики хотят вернуться в школы, увидеть своих сверстников и учителей. К очной работе хотят вернуться и педагоги», — сказал он.

Что касается широко муссирующихся слухов о том, что все общее образование в России перейдет на дистанционку, а очно останутся учиться только в элитных школах, министр их решительно опроверг.

«Была волна фейков о том, что в дальнейшем будет только дистант. Этого не будет! Будут развиваться дистанционные технологии, но они будут решать только точечные вопросы (например, обучение ребенка на больничном). Но традиционная форма сохранится».

Ранее сегодня в правительстве утвердили выдачу школьных аттестатов без экзаменов.