Исследование: больше всего болельщики ждут возобновления футбола и фигурного катания

Больше всего болельщики ждут возобновления соревнований по футболу и фигурному катанию. К такому выводу пришли аналитики исследовательского агентства ResearchMe на основе проведенных опросов в социальной сети «Одноклассники».

В топ-3 видов спорта, возвращения которых больше всего ждут пользователи, вошли футбол, фигурное катание и хоккей. При этом в первом случае болельщики хотят скорее увидеть матчи РПЛ, а в фигурном катании — чемпионат Европы. В хоккее с интересом ждут возобновления НХЛ, а КХЛ не попала даже в десятку.

В топ-спортсменов, чьи выступления ожидают болельщики с особым нетерпением, оказались футболист Криштиану Роналду, хоккеист Александр Овечкин и фигуристка Евгения Медведева. Олимпийская чемпионка Алина Загитова в список шести самых востребованных у пользователей не попала.

Отметим, что в исследовании приняли участие свыше 3 тысяч человек старше 14 лет.