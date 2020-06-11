В Татарстане утвердили календарный план мероприятий к выборам президента РТ

Сегодня на заседании ЦИК Татарстана было утверждено постановление о календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента РТ, назначенных на 13 сентября 2020 года. Открывая мероприятие, председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев отметил, в каких условиях будет проходить подготовка к голосованию.

— Конечно, очень серьезный вызов для избирательной системы, непростая эпидемиологическая ситуация, но все мы готовимся к очень серьезной кампании. Предпринимаются беспрецедентные меры по обеспечению безопасности избирателей и членов избиркомов, — заявил Кондратьев. — Также хотел бы сообщить, что вчера мы приняли 2,9 млн бюллетеней и передали их нашим сопроводительным службам, которые доставят их в участковые территориальные комиссии.

Также в ходе мероприятия комиссия определила количество подписей муниципальных депутатов, необходимых для поддержки кандидатов на должность президента РТ.

— Число подписей муниципальных депутатов в поддержку выдвижения кандидата на выборах президента РТ составит 387, в их числе 96 депутатов муниципальных районов и городских округов, собранных не менее чем в 34 муниципальных районах и городских округов, — заявила секретарь ЦИК РТ Надежда Борисова.