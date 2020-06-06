Роман «Зулейха открывает глаза» получил итальянскую литературную премию

Книга «Зулейха открывает глаза» получила премию Джузеппе Томаси ди Лампедуза. Об этом в своем instagram-аккаунте сообщила писатель, автор книги Гузель Яхина.

«Зулейха открывает нам глаза, убеждая в необходимости внимания литературы к прошлому и настоящему», — объяснили в оргкомитете премии.

Премия Джузеппе Томаси ди Лампедуза присуждается с 2003 года произведениям международных авторов, опубликованным в Италии. Общая тема — мир и сосуществование народов, отраженное в литературе.

13 апреля состоялась премьера сериала «Зулейха открывает глаза» по роману Гузель Яхиной. Он вызвал волну критики и возмущения. К примеру, татарская писательница Фаузия Байрамова назвала экранизацию унижением всей нации.

