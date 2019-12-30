Начальник Татарстанской таможни покинул пост
Начальник Татарстанской таможни, генерал-майор таможенной службы Альберт Мавликов покинет пост. С 9 января 2020 года он возглавит Северо-Кавказское таможенное управление,
Приказ о назначении Мавликова был подписан 29 декабря, говорится на сайте Татарстанской таможни.
Мавликов занимал пост начальника Татарстанской таможни с 2008 года.
Справка
Альберт Мавликов родился 22 мая 1968 года в г. Казани Татарской АССР.
Окончил Камский политехнический институт по специальности автомобиле- и тракторостроение (1992г.), Международный юридический институт при Министерстве юстиции РФ по программе: «Организация таможенного дела» (2006), Волго-Вятскую академию государственной службы по программе: «Современные подходы к управлению персоналом государственной службы» (2008 г.), Институт дистанционного обучения, переподготовки и повышения квалификации Российской таможенной академии по программе: «Актуальные проблемы теории и практики деятельности таможенных органов» (2011г.), Российскую таможенную академию по программе Правовое обеспечение противодействия коррупции в системе государственной службы Российской Федерации (2014 г.).
В таможенных органах с 1995 года. Службу начинал инспектором Набережночелнинской таможни (реорганизована в Набережночелнинский таможенный пост). Здесь прошел все ступени от инспектора до начальника Набережночелнинского таможенного поста Татарстанской таможни.
С 2008 года по 2019 год — начальник таможни Татарстанской таможни.
Награжден нагрудным знаком «Отличник таможенной службы», «Ветеран таможенной службы», «За заслуги в развитии спорта»; «За особые отличия», медалями: «В память 1000-летия Казани», «За службу в таможенных органах» III, II, I степеней, «За укрепление таможенного содружества», «Дмитрий Бибиков», «За доблестный труд», «За усердие», медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Имеет почетное звание «Заслуженный таможенник Российской Федерации».
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