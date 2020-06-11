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Россия сохранила 38-ю строчку в рейтинге сборных ФИФА

12:50, 11.06.2020
Россия сохранила 38-ю строчку в рейтинге сборных ФИФА
Фото: realnoevremya.ru

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга сборных.

Российская команда сохранила за собой 38-ю строчку. Всего в активе подопечных Станислава Черчесова 1470 очков рейтинга.

В целом позиции сборных остались неизменными. Из-за пандемии коронавируса национальные команды были лишены возможности проводить контрольные и официальные встречи, поэтому количество набранных очков не менялось.

На первой строчке осталась Бельгия, в тройку также входят Франция и Бразилия.

СпортФутбол
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