Россия сохранила 38-ю строчку в рейтинге сборных ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга сборных.
Российская команда сохранила за собой 38-ю строчку. Всего в активе подопечных Станислава Черчесова 1470 очков рейтинга.
В целом позиции сборных остались неизменными. Из-за пандемии коронавируса национальные команды были лишены возможности проводить контрольные и официальные встречи, поэтому количество набранных очков не менялось.
На первой строчке осталась Бельгия, в тройку также входят Франция и Бразилия.СпортФутбол
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