Россия сохранила 38-ю строчку в рейтинге сборных ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга сборных.

Российская команда сохранила за собой 38-ю строчку. Всего в активе подопечных Станислава Черчесова 1470 очков рейтинга.

В целом позиции сборных остались неизменными. Из-за пандемии коронавируса национальные команды были лишены возможности проводить контрольные и официальные встречи, поэтому количество набранных очков не менялось.

На первой строчке осталась Бельгия, в тройку также входят Франция и Бразилия.