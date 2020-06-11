В Казани за игры детей на крыше глава УК «Уютный дом» получил представление прокурора

В Казани прокуратура Ново-Савиновского района Казани потребовала наказать сотрудников управляющей компании за открытый доступ на крышу многоквартирного дома.

Надзорное ведомство по поручению главы прокуратуры Татарстана Илдуса Нафикова провело проверку по сообщению в соцсетях и СМИ об играющих на крыше многоквартирного дома детях. 29 мая очевидец снял видео, на котором несколько детей находились на крыше многоквартирного дома №71 на ул. Мусина.

На место выехали сотрудники полиции. На момент осмотра выходы на чердачные помещения были заперты. В ходе опроса руководителя подрядной организации ООО «ЖКХ Инвест Плюс» выяснилось, что аварийная бригада оперативно выехала на место сразу после полученного от жителей дома сигнала о нахождении на крыше дома детей.

«Действительно, люк на крышу был открыт из-за повреждения крепления навесного замка. В тот же день выявленные недостатки были устранены», — сообщили в прокуратуре.

В целях устранения причин и условий, способствовавших нарушениям закона, прокуратура внесла в адрес руководителя ООО «УК «Уютный дом» представление, поставив вопрос об ответственности должностных лиц, своевременно не проконтролировавших закрытие чердака.