Новости общества

20:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Соцсети: в Казани засняли подростков, сидящих на крыше многоэтажки

18:47, 29.05.2020
Соцсети: в Казани засняли подростков, сидящих на крыше многоэтажки
Фото: скриншот

В Казани на улице Мусина подростки сидели на крыше многоэтажки, свесив ноги. Видео засняли жители соседних домов и поделились в соцсетях.

На кадрах также видно, как дети залезают на крышу и бегают по ней. «Хочу предостеречь родителей, чтобы следили за своими детьми! У меня у самой сын-подросток, страшно представить, что вот так сорвется кто-нибудь с высоты», — подписала пост автор видео.

Некоторые пользователи задались вопросом, как подросткам удалось пробраться на крышу, другие комментаторы не разделили беспокойства и отметили, что сами в детстве бегали по стройкам и крышам домов.

Ранее в соцсетях пользователи оценили оставленные на заборе казанской гимназии стихи Пушкина, Блока, Маяковского, Ахматовой и других поэтов.

ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем