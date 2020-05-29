Соцсети: в Казани засняли подростков, сидящих на крыше многоэтажки

Фото: скриншот

В Казани на улице Мусина подростки сидели на крыше многоэтажки, свесив ноги. Видео засняли жители соседних домов и поделились в соцсетях.

На кадрах также видно, как дети залезают на крышу и бегают по ней. «Хочу предостеречь родителей, чтобы следили за своими детьми! У меня у самой сын-подросток, страшно представить, что вот так сорвется кто-нибудь с высоты», — подписала пост автор видео.

Некоторые пользователи задались вопросом, как подросткам удалось пробраться на крышу, другие комментаторы не разделили беспокойства и отметили, что сами в детстве бегали по стройкам и крышам домов.

Ранее в соцсетях пользователи оценили оставленные на заборе казанской гимназии стихи Пушкина, Блока, Маяковского, Ахматовой и других поэтов.

