Татарстан хочет начать переселять «аварийщиков» в индивидуальные дома

Фото: Инна Серова

С законодательной инициативой разрешить проектировать, строить и приобретать индивидуальные жилые дома для граждан, переселяемых из аварийного жилого фонда, выступил Госсовет Татарстана. Соответствующий законопроект представил участникам сегодняшнего заседания Госсовета председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин.

По его словам, строительство многоквартирных домов для этой категории граждан экономически нецелесообразно, поскольку речь обычно идет о нескольких семьях, проживающих в одно-, двухэтажных многоквартирных домах. Депутаты поддержали эту инициативу.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Татарстан первым из российских регионов подписал с Фондом содействия реформированию ЖКХ соглашение о реализации программы переселения граждан из аварийного жилья на 2020—2021 гг. и получил авансовый платеж на переселение 271 человека из 94 жилых помещений.