Против главы Норильска возбуждено дело из-за разлива топлива

Следственный комитет возбудил уголовное дело против главы Норильска Рината Ахметчина после аварии на ТЭЦ, где произошёл разлив дизельного топлива. Ему предъявили обвинения в халатности.

По данным СК, он не исполнил свои обязанности при возникновении чрезвычайной ситуации, хотя он был осведомлен о количестве разлитого топлива.

Также Ахметчин не организовал контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды, а также не спрогнозировал развития и последствий чрезвычайной ситуации. Ему предъявлено обвинение.



В результате разлива топлива в Норильске 29 мая был введен режим ЧС федерального масштаба. Президент России Владимир Путин возмутился, что два дня ЧП скрывали — информация о происшествии поступила в МЧС 31 мая. Все это время руководство компании, которой принадлежит ТЭЦ, пыталось своими силами ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов.