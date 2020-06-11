В Карелии мужчина получил два года колонии строго режима за расстрел машины с жителями Татарстана

В Карелии мужчину приговорили к двум годам колонии строгого режима за то, что расстрелял машину с жителями Татарстана. Его признали виновным в хулиганстве, совершенном с применением оружия.

Инцидент произошел в ноябре 2019 года, когда четверо татарстанцев по служебной необходимости проезжали через деревню Авдеево Пудожского района. Они заехали к своему знакомому, позже между хозяином и одним из гостей «на почве употребления спиртного» возник конфликт.

Гости решили уехать, трое из них сели в автомобиль. По требованию хозяина проживавший в его доме мужчина принёс охотничье ружье и без предупреждения произвёл не менее пяти выстрелов в машину жителей Татарстана. Один из выстрелов попал в задний бампер отъезжающего автомобиля, сообщает пресс-служба прокуратуры Карелии.

Там отметили, что потерпевшие не были вооружены и не проявляли агрессии. После случившегося они обратились в полицию.