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В Казани арестован завотделом Центра гигиены и эпидемиологии РТ

07:35, 11.06.2020
В Казани арестован завотделом Центра гигиены и эпидемиологии РТ
Фото: "Реальное время"

До 8 августа в СИЗО отправил накануне Советский райсуд Казани 33-летнего заведующего отделом физических факторов челнинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии РТ» Ильдара Султанова. Как выяснило «Реальное время», его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере.

Факт ареста Султанова журналисту подтвердили в Советском райсуде.

Первоначально дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц сотрудниками 2-го отдела по расследованию особо важных дел Следкома по РТ.

В уголовном деле фигурируют средства и объекты крупных застройщиков Закамья.

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