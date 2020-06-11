В Казани арестован завотделом Центра гигиены и эпидемиологии РТ

Фото: "Реальное время"

До 8 августа в СИЗО отправил накануне Советский райсуд Казани 33-летнего заведующего отделом физических факторов челнинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии РТ» Ильдара Султанова. Как выяснило «Реальное время», его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере.



Факт ареста Султанова журналисту подтвердили в Советском райсуде.

Первоначально дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц сотрудниками 2-го отдела по расследованию особо важных дел Следкома по РТ.

В уголовном деле фигурируют средства и объекты крупных застройщиков Закамья.