Для россиян препарат против COVID-19 «Авифавир» будет бесплатным по ОМС

В России препарат против коронавируса «Авифавир» будет бесплатным в рамках ОМС.

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, клинические испытания показывают, что этот препарат является одним из самых многообещающих в мире. Уже 11 июня «Авифавир» поступит в российские клиники и будет бесплатно предоставлен по программе ОМС, передает «РИА Новости».

Ранее Минздрав РФ утвердил седьмую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19. В министерстве отметили, что специалисты расширили все разделы документа. Рекомендации разработали на основе российского и зарубежного опыта.

