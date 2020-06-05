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Для россиян препарат против COVID-19 «Авифавир» будет бесплатным по ОМС

18:48, 05.06.2020
Для россиян препарат против COVID-19 «Авифавир» будет бесплатным по ОМС
Фото: pxhere.com

В России препарат против коронавируса «Авифавир» будет бесплатным в рамках ОМС.

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, клинические испытания показывают, что этот препарат является одним из самых многообещающих в мире. Уже 11 июня «Авифавир» поступит в российские клиники и будет бесплатно предоставлен по программе ОМС, передает «РИА Новости».

Ранее Минздрав РФ утвердил седьмую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19. В министерстве отметили, что специалисты расширили все разделы документа. Рекомендации разработали на основе российского и зарубежного опыта.

ОбществоМедицина
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