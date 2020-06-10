СМИ: СК начал проверку слов журналистки Латыниной, которая зачитала письмо медиков из Татарстана

Следственный комитет России начал проверку из-за слов журналистки Юлии Латыниной о коронавирусе в Татарстане, сказанных в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

11 апреля журналистка в эфире программы «Код доступа» на радиостанции «Эхо Москвы» зачитала обращение медиков, пересланное ей главой «Альянса врачей» Анастасией Васильевой. В нем говорилось, что медработники из Нижнекамска жалуются на нехватку средств защиты и тяжелых условиях труда.



По словам источника RT, в тексте содержалась заведомо ложная информация о заболевших COVID-19 в Татарстане. Это письмо использовалось как подтверждение того, что региональные власти, в том числе и Татарстана, скрывают информацию о реальных масштабах болезни.

Во время доследственной проверки правоохранители установили первоисточник письма: впервые оно появилось 10 апреля на странице «Альянса врачей» в Twitter. На следующий день администрация Нижнекамского района опровергла эту информацию.

Тем не менее Латынина 11 апреля зачитала «письмо-обращение врачей Нижнекамска» в эфире своей передачи.

Также было установлено, что в Нижнекамске и Нижнекамском районе по состоянию на 10 и 11 апреля не было зафиксировано ни одного случая COVID-19.