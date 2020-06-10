Газизов опроверг интерес «Уфы» к защитнику сборной Болгарии

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг информацию об интересе уфимского клуба к защитнику софийского ЦСКА Божидару Чорбаджийски.



«Мы интересовались Божидаром Чорбаджийски года четыре назад. Сейчас он не входит в сферу наших интересов», — сказал Газизов «Чемпионату».

Накануне в болгарских СМИ появилась информация, что «Уфа» договорилась о личном контракте с Чорбаджийски и клубу осталось лишь получить одобрение от руководства ЦСКА.