Казанский музей ИЗО начал новую жизнь

После реконструкции главное здание госмузея изобразительных искусств Татарстана открывает первые экспозиции

Фото: Максим Платонов

5 июня главное здание Государственного музея изобразительных искусств Татарстана открылось для посетителей после масштабной реконструкции. Более трех лет казанцы могли видеть только часть уникальных экспонатов, которые выставлялись и хранились в фондах музея, на иных выставочных площадках. И вот сегодня все они — картины, гравюры, старинные иконы, массивные скульптуры и изящные статуэтки — вернулись в свой обновленный дом, бывшую усадьбу Сандецкого постройки 1906 года.

Первые экспозиции после реконструкции

С этого дня музей заработал в полную силу, понятно, с ограничениями, вызванными пандемией. Посетители в масках и перчатках, соблюдая социальную дистанцию, могут посетить все 15 демонстрационных зала. Накануне здесь торжественно состоялось открытие обновленных экспозиций. Собственно, сами экспонаты уже хорошо знакомы и давно любимы всеми почитателями изобразительного искусства.

Однако после реконструкции все помещения зажили новой жизнью, а шедевры, представленные в них, тоже заиграли новыми гранями. По-прежнему первые залы занимает экспозиция иконописного искусства XVI—XIX веков, часть образцов из которой предоставлена старообрядческой общиной Казани. Отдельный зал отведен шедеврам изобразительного и декоративно-прикладного искусства из собрания Андрея Лихачева, основоположника сокровищницы госмузея. Видное место вновь занимают знаменитые коллекции отечественного и западноевропейского искусства, а также гравюры XV—XVIII веков.

По-прежнему первые залы занимает экспозиция иконописного искусства XVI—XIX веков, часть образцов из которой предоставлена старообрядческой общиной Казани

Полмиллиарда в искусство

Реконструкция не оставила без внимания ни один кусочек музея, начиная от кровли здания и заканчивая садом усадьбы. По словам директора музея Розалии Нургалеевой, в обновленном парке буквально не к чему придраться. Здесь работали самые разные специалисты — ландшафтные дизайнеры выстлали травяные ковры, тщательно поработали над вековыми деревьями, некоторые из которых были падающими, отреставрированы перила чебаксинской ковки, в порядок приведены сама лестница, скамейки и фонтан, которому придан первозданный вид вплоть до булыжничков в чаше.

Точная сумма реконструкции главного здания не называется, однако директор подтвердила, что оба здания — Галерея современного искусства и усадьба с парком — обошлись в не менее чем 500 миллионов рублей.



— Сейчас, после реставрации, каждая вещь находится на своем месте. Экспонатов, которые выставляются одновременно, меньше не стало, — рассказала перед открытием экспозиций руководитель музея. — Есть отдельный зал в портретом Андрея Лихачева, таким образом мы отдали дань уважения этому собирателю и коллекционеру. Примерно 60 процентов — это предметы именно из его собрания. Все изменилось в лучшую сторону. Наши коллеги из регионов просто восхищены темпами реконструкции и модернизации музейных пространств, которые у нас происходят. У них этого нет. Отреставрировано хранилище, реставрационные мастерские, где появились подвижные столы и микроскопы, у каждого мастера свое рабочее место.

«Экспонатов, которые выставляются одновременно, меньше не стало», — рассказала перед открытием экспозиций Розалия Нургалеева

Потолки, достойные дворца

В музее появились новые потолки, их называют музейными или дворцовыми. Именно такие подвесные потолочные конструкции есть в Государственном Эрмитаже. Их уникальность не только в эстетическом и ненавязчивом современном дизайне. Каждая панель светится, можно выбрать свой, особый режим освещения, включая нужные участки. Все инженерные коммуникации, охранная и пожарная сигнализация также скрыты от взоров потолком.

По словам директора, за каждое интерьерное и техническое решение музейщикам и строителям пришлось бороться. Однако то, что видит сегодня посетитель, — результат соглашения двух сторон. Так, например, большие пожарные напольные шкафы превратились в маленькие коробки, прикрепленные к стенам. Стеклянные витрины, скрывающие статуэтки и скульптуры, также оснащены точечным освещением и особой сигнализацией. Невозможно попытаться даже приоткрыть стекло, — сразу срабатывает звуковой сигнал. Плюс климат-контроль, выстроенный специально под каждый экспонат.

Стеклянные витрины, скрывающие статуэтки и скульптуры, также оснащены точечным освещением и особой сигнализацией

Украсть миллион не получится

Особое внимание придавалось защитным технологиям. Розалия Нургалеева припомнила, что за 14 лет бытности ее директором музея был лишь один случай, когда картина была действительно попорчена — поцарапан холст. Теперь это сделать невозможно, поскольку от картин приходится держаться на определенном расстоянии, иначе — снова сигнал тревоги, причем поступает он на пульт Росгвардии. Снять картину со стены, как это проделали герои фильма «Старики-разбойники», или применить хитрость с бумерангом, как это предложили Одри Хепберн в картине «Как украсть миллион», также не представляется возможным. Картины крепятся японской системой оракал. На просьбу журналистов показать, как в принципе снимаются картины, например, при смене экспозиции, директор ответила отказом:

— Во-первых, это не принято показывать. Во-вторых, ключ есть только у одного человека, которого сегодня здесь нет. Датчики незаметны, но их много, — так что любопытным пришлось поверить на слово.

Полное освобождение от наследства тубдиспансера

Особого внимания заслуживает паркет. В музее он полностью и впервые заменен полностью — а это порядка 900 кв. метров! До этого посетителям приходилось довольствоваться «наследством» туберкулезного диспансера — именно это медучреждение размещалось в бывшей усадьбе командующего войсками Казанского военного округа с 1924 по 1967 годы. Пол был, что называется, «ниже плинтуса». Теперь паркет из дубовой плитки гармонично и ненавязчиво сопровождает вас из зала в зал.

Гордость музея — камины. Именно по их цветам здесь можно найти тот или иной зал

Гордость музея — камины. Именно по их цветам здесь можно найти тот или иной зал. Например, в белокаминном зале проходят музыкальные вечера, благодаря уюту и интимной обстановке, которую создает именно небольшой изящный камин. Все 16 керамических печей были восстановлены. Как и уникальные лестницы, мраморные, с чебаксинской ковкой. Обновлен небольшой буфет с кофемашинами, сувенирные лавочки, гардероб, в ближайших планах — комната матери и ребенка. Туалетов, к слову, стало втрое больше. Однозначно, ощущение — как в новом доме после капитального ремонта, в котором дышится легче и находиться радостнее.

Будут ли закрываться музеи?

Главное здание музея ИЗО ждет казанцев в прежние часы — с 10.00 до 18.00, а по четвергам — до 20.00. Здесь возобновляются детские экскурсии, будут бесплатные прогулки с гидом два раза в неделю только по входному билеты, дни полностью бесплатных посещений, музыкальные вечера, будут и концерты на свежем воздухе — парк усадьбы тоже раскроется во всей красе. На вопрос корреспондента «Реального времени» по поводу прогнозов пессимистов о том, что после пандемии в России не откроется каждый пятый музей, Розалия Нургалеева ответила эмоционально и уверенно:

— Да разве может такое быть? В Саратове, например, не откроется музей Радищева или Петрова-Водкина? Разве вы, общественность, позволите такое? Вы будете протестовать, даже просто задавать вопросы. Даже открытие нашего музея было предложено именно обществом, инициатива шла снизу. Именно городу и его жителям был и сейчас остается нужен музей.

1 / 46 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов