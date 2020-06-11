ГК «А101» и Страховой Дом ВСК предлагают покупателям недвижимости страховую защиту на случай потери работы

Страховой Дом ВСК совместно с одним из крупнейших инвестиционно-строительных холдингов ГК «А101» предлагают покупателям недвижимости программу страхования, которая позволяет получить дополнительную уверенность и защиту на случай потери работы.

При негативном сценарии (увольнении по сокращению штата или вследствие ликвидации работодателя) страховое покрытие в размере до 60 тыс. рублей в месяц поможет обеспечить финансовую поддержку на время поиска новой работы.

Полисы получают все покупатели квартир, вне зависимости от того, использовались ли для покупки заемные средства. Оплату полисов ГК «А101» берет на себя, полисы будут выдаваться с 15 июня.

«Валютные колебания и эпидемия коронавируса отразились на активности покупателей жилья — многие люди откладывают запланированную покупку, поскольку не уверены в своих будущих доходах, возможности обслуживать ипотечный кредит или рассрочку. Наша программа с одним из лидеров рынка страхования поможет вернуть уверенность на время, пока экономическая ситуация стабилизируется», — рассказала коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим.

Для получения страховой выплаты застрахованному необходимо представить соответствующую справку из органов службы занятости о регистрации на бирже труда в качестве безработного. Оформление такого полиса доступно клиентам застройщика ГК «А101» на всей территории России.

«А101» — стратегический партнер, с которым ВСК успешно работает по ряду программ страхования, и мы настроены на дальнейшее долгосрочное сотрудничество. Страхование на случай потери работы — это продукт, который способствует реализации возможностей по приобретению жилья, поэтому он равнозначно полезен как покупателю, так и кредитору, и застройщику», — прокомментировал программу Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

Подготовлено при поддержке пресс-службы САО «ВСК»