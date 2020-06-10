Министр молодежи Татарстана назвал лучшим другом мужа Нюши

Глава Минмолодежи Татарстана Дамир Фаттахов запустил флешмоб в честь прошедшего вчера Международного дня друзей. Он рассказал о своем лучшем друге — Игоре Сивове, бывшем чиновнике казанской мэрии, занимающем сегодня пост главного советника президента Международной федерации студенческого спорта (FISU).

«Мы дружим больше 33 лет! Сложно представить, что такое бывает, но так и есть», — написал в Instagram министр.

Для участия во флешмобе необходимо выложить снимок со своим другом, рассказать о своем взгляде на дружбу и добавить хештег #деньдрузей2020.

Напомним, что Игорь Сивов в последнее время фигурирует в СМИ как муж певицы Нюши. В феврале в соцсетях разгорелся скандал из-за того, что он назвал «жертвами и неудачниками» тех, кто вынужден экономить на одежде.