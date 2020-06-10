Минниханов дал «ковидным» больницам время подать заявку на включение в систему ОМС

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому, «ковидные» госпитали могут подать заявку на включение в реестр медорганизаций, работающих в сфере ОМС до 1 июля.

Документ опубликован сегодня и вступает в силу с этого момента.

«Установить для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию или подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, срок подачи уведомления о включении медицинской организации в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, в 2020 году — до 1 июля 2020 года», — сказано в указе.

Ранее «Реальное время» писало, что уже около 40 клиник в Татарстане делают тесты на коронавирусную инфекцию.

Напомним, на сегодня в Татарстане зарегистрировано 3 720 случаев COVID-19. В том числе 55 — за последние сутки.

