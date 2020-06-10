Forbes поместил «Татнефть» на последнюю строчку рейтинга щедрости к топ-менеджерам

Forbes составил рейтинг российских компаний, где больше всего платят топ-менеджерам. «Татнефть» заняла 25-ю строчку рейтинга. В 2019 году компания выплатила 20 управленцам суммарно 988 млн рублей.

В издании изучили отчетность 100 крупнейших по капитализации на Московской бирже компаний и выбрали из них 25 с максимальными выплатами ключевому управленческому персоналу. Таким образом, «Татнефть» оказалась на последней строчке рейтинга.

Первое место занял «Норильский никель» с 6,3 млрд рублей, потраченными на выплаты управленцам. На втором и третьем местах — «Новатэк» и ВТБ с почти одинаковым показателем в 4,4 млрд рублей. На четвертом месте — АФК «Система», где вознаграждение топов составило 4,38 млрд рублей, а на пятом — Сбербанк с 4,36 млрд рублей.

В общей сложности 25 компаний направили на выплаты своему руководству 62,8 млрд рублей — на 15% больше, чем участники аналогичного списка в прошлом году (54,5 млрд рублей).

Ранее «Татнефть» вошла в список самых крупных компаний мира по версии Forbes.

