Эксперты ожидают снижения индекса миролюбия после пандемии

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Институт экономики и мира (IEP) представил очередной Глобальный индекс миролюбия. Показатели снижаются уже 10 лет и аналитики ожидают ухудшения ситуации.

Согласно данным исследования, в мире выросло количество беженцев, обострились внутренние конфликты в странах, увеличились масштабы политического террора, передает «Коммерсант».

По оценкам IEP, экономические последствия снижения миролюбия в мире за прошедший год обошлись мировой экономике в $14,5 трлн.

Эксперты считают, что последствиями пандемии коронавируса станет дальнейшее ухудшение ситуации в мире.

В основе Глобального индекса миролюбия лежат три категории — «Затяжные конфликты», «Охрана и безопасность» и «Милитаризация», включающие в общей сложности 23 индикатора, по которым оцениваются внутреннее и внешнее миролюбие стран.