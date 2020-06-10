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В Татарстане кот выпал с баржи, проплыл по Каме и добрался до рыбаков

03:36, 10.06.2020
В Татарстане кот выпал с баржи, проплыл по Каме и добрался до рыбаков
Фото: realnoevremya.ru архивное фото

В Татарстане кот свалился с баржи, проплыл по Каме несколько километров и выжил. Его разыскивает хозяйка по имени Ольга Овчинникова, которая работает поваром на судне.

Когда баржа проходила на границе Елабужского и Мамадышского районов, животное с колокольчиком на шее разорвало сетку и выпало в воду. Обеспокоенная женщина разослала фотографию любимца в соцсетях в надежде, что тот выжил.

В комментариях к одному из постов пользователи рассказали, что животное доплыло до села Соколки. Выяснилось, что кота нашли на берегу местные рыбаки. Они обсушили «пловца» и выпустили, так как подумали, что кот «местный».

Теперь хозяйка просит неравнодушных приютить животное на некоторое время, после чего она заберет его.

В конце мая в Татарстане экологи спасли совенка, выпавшего из гнезда. Убедившись, что с ним все хорошо, птицу вернули к маме.

Общество Татарстан
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