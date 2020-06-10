В Татарстане кот выпал с баржи, проплыл по Каме и добрался до рыбаков
В Татарстане кот свалился с баржи, проплыл по Каме несколько километров и выжил. Его разыскивает хозяйка по имени Ольга Овчинникова, которая работает поваром на судне.
Когда баржа проходила на границе Елабужского и Мамадышского районов, животное с колокольчиком на шее разорвало сетку и выпало в воду. Обеспокоенная женщина разослала фотографию любимца в соцсетях в надежде, что тот выжил.
В комментариях к одному из постов пользователи рассказали, что животное доплыло до села Соколки. Выяснилось, что кота нашли на берегу местные рыбаки. Они обсушили «пловца» и выпустили, так как подумали, что кот «местный».
Теперь хозяйка просит неравнодушных приютить животное на некоторое время, после чего она заберет его.
В конце мая в Татарстане экологи спасли совенка, выпавшего из гнезда. Убедившись, что с ним все хорошо, птицу вернули к маме.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым