Епифанцев рассказал о сиквеле «Зеленого слоника»: «Мне кажется, этот фильм снимается в моей голове»

Актер и режиссер Владимир Епифанцев в интервью RT рассказал, что хотел бы снять сиквел «Зеленого слоника» под названием «Операция ZS», но пока не знает, когда начнется работа над ним.

«Это была, мне кажется, очень интересная идея. Просто во мне нет таких пробивных сил, которые позволили бы осуществить такой проект. Я сижу и жду у моря погоды. Когда пазл этой реальности сложится, все само собой случится», — сказал он.

Епифанцев уточнил, что уже написан сценарий к фильму. «Он насыщен теми же фразами, там раскрывается много тем, которые не были раскрыты в первом фильме. Например, историю про зиму начинаем рассказывать. Это инсайдерская история, где герои пробуждаются после спячки и безумия. Там есть политические аллюзии, но он скорее про некий универсальный эликсир радости и счастья. Это фильм о счастье», — отметил актер.