В Казанском Кремле выставки будут работать бесплатно 12 июня

В музее-заповеднике «Казанский Кремль» 12 июня жители и гости города смогут бесплатно посетить выставки.

Так, свободное посещение предусмотрено на выставке «Возрождение» в зале «Манеж», а также на выставке «Вперед в прошлое» в музее истории государственности татарского народа и РТ.

Также в этот день продолжится акция «Адаптация» со скидками на аудиогид и экскурсии. Во время посещения музеев посетителям нужно соблюдать дистанцию, надевать маски и перчатки, передает мэрия Казани.