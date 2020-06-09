СМИ сообщили о задержании Михаила Ефремова по делу о ДТП в центре Москвы

Актера Михаила Ефремова задержали по делу о ДТП в центре Москвы, подписка о невыезде была отменена.

Его задержали по подозрению в совершении преступления, уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах. Следователь обратится в суд для избрания меры пресечения.

Ранее в крови актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП минувшим вечером, нашли следы кокаина и марихуаны. Также в организме артиста обнаружили алкоголь. По сообщениям СМИ, во время первого исследования в выдыхаемом воздухе обнаружили 1,05 мг/л алкоголя, во время второго — 1,23 мг/л. Помимо этого, специалисты зафиксировали и другие признаки сильного опьянения: расширенные зрачки, вялую реакцию на свет. Актер промахивался при сведении пальцев рук с закрытыми глазами.

