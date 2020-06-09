«ВКонтакте» запустила технологию распознавания голосовых сообщений

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила технологию распознавания голосовых сообщений. Как сообщает пресс-служба социальной сети, за это отвечает новая нейросеть, которая учитывает высокую нагрузку платформы, а также русскоязычный сленг и сложные условия записи.

«Нейросеть должна не просто понять речь, но и сформулировать связный текст. Поэтому на самом деле мы сделали три нейросети: одна отвечает за распознавание, вторая находит подходящие слова, а третья расставляет знаки препинания», — сообщил директор по исследованиям в области искусственного интеллекта «ВКонтакте» Павел Калайдин.

Функция распознавания работает в мобильном приложении VK и в ближайшую неделю станет доступна всем пользователям. С помощью нее можно будет распознавать полученные и отправленные голосовые сообщения длительностью до 30 секунд.



О том, что «ВКонтакте» обещает освоить систему расшифровки голосовых сообщений, стало известно три месяца назад.