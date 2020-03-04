«ВКонтакте» обещает освоить систему расшифровки голосовых сообщений

Социальная сеть «ВКонтакте» сообщила о тестировании нового сервиса, который будет превращать в текст голосовые сообщения. Компания утверждает, что для этого будет применена собственная технология.

Однако пока для системы используются услуги сторонних разработчиков. Сейчас сервис тестируют участники программы VK Testers.

«Узнать содержание записи можно будет даже тогда, когда не хочется или не получается её послушать — достаточно нажать кнопку и прочитать расшифрованный текст», — сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

В соцсети утверждают, что используется машинное обучение, которое обучается русскому сленгу и легко масштабируется.

«Записывая голосовые сообщения, люди редко выражаются как персонажи классической русской литературы — напротив, они используют много сленга и заимствованной лексики. Готовые решения на наших тестах плохо справлялись с распознаванием таких слов, но мы учли специфику современного русского языка при разработке собственной технологии», — рассказал директор по исследованиям в области искусственного интеллекта «ВКонтакте» Павел Калайдин.