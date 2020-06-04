Выбрать участок для голосования по поправкам в Конституцию можно через МФЦ

Заявления от граждан о выборе участка для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, которое пройдет 1 июля, начинают завтра принимать все офисы МФЦ Татарстана, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе организации.

Чтобы проголосовать не по месту прописки, а по месту фактического нахождения, заявление следует подать до 21 июня. Гражданин имеет право сделать это только один раз. Обратиться можно в любой из 59 офисов многофункционального центра. Услуга для желающих выбрать удобный участок предоставляется по предъявлении паспорта. Если паспорт сдан для замены, можно предъявить временное удостоверение личности.

Ранее «Реальное время» писало, что в июне офисы МФЦ в Татарстане на три дня изменят график работы в связи с праздником — Днем России, который отмечается 12 июня.