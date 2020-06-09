В Китае прокомментировали сообщения о начале эпидемии COVID-19 прошлым летом

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что предположения американских ученых о том, что новая коронавирусная инфекция могла распространиться летом 2019 года, притянуты за уши.

Группа специалистов проследила по снимкам со спутников динамику загруженности парковочных мест у больниц Ухани и выяснила, что число машин стало резко увеличиваться с августа 2019 года.

«Мне кажется, что в выводы, основанные на потоке автомобилей, сложно поверить любому взрослому человеку», — цитирует ее «РИА Новости».

По мнению ученых, коронавирус мог распространиться на несколько месяцев раньше, чем о нем было объявлено официально.