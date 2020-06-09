Следком по Татарстану заинтересовался историей ребенка в мусорном баке

Следователи проводят доследственную проверку по факту помещения ребенка в мусорный контейнер по улице Ибрагимова в Казани.

Как сообщили в ведомстве, сейчас устанавливаются личности женщин и ребенка.

На прошедших выходных в соцсетях появился ролик, в котором видно, как две взрослые женщины посадили девочку в мусорный бак, чтобы она передавала им просроченные продукты. Прокуратура также начала проверку — в надзорном ведомстве усмотрели признаки ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Прокуратура также ищет снятых на видео женщин и девочку.