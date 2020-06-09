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Следком по Татарстану заинтересовался историей ребенка в мусорном баке

13:57, 09.06.2020
Следком по Татарстану заинтересовался историей ребенка в мусорном баке
Фото: realnoevremya.ru

Следователи проводят доследственную проверку по факту помещения ребенка в мусорный контейнер по улице Ибрагимова в Казани.

Как сообщили в ведомстве, сейчас устанавливаются личности женщин и ребенка.

На прошедших выходных в соцсетях появился ролик, в котором видно, как две взрослые женщины посадили девочку в мусорный бак, чтобы она передавала им просроченные продукты. Прокуратура также начала проверку — в надзорном ведомстве усмотрели признаки ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Прокуратура также ищет снятых на видео женщин и девочку.

Происшествия Татарстан
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