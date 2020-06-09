Транзакции вашего бизнеса по онлайн-системе PayControl!

Фото: ООО КБЭР «Банк Казани»

Быть независимым и свободным с каждым годом становится все проще с помощью современных технологий. Большинство вопросов уже сегодня можно решить удаленно, и актуальность этого подтверждается сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране и мире.

Банк Казани предлагает своим клиентам новое решение, которое позволит безопасно и удобно подтверждать свои финансовые операции. Причем это альтернативное решение скретч-картам, токенам или криптокалькуляторам. Это PayControl — решение для электронной подписи в смартфоне, сформированное в интернет-банке или мобильном приложении Банка Казани «БК Бизнес». Использование PayControl нисколько не сложнее, чем звонок с мобильного телефона, при этом работает вне зависимости от наличия сотовой связи и скорости доставки SMS.

Подключить PayControl вы можете самостоятельно, используя pdf-инструкцию, или с помощью специалистов в любом отделении Банка Казани.

Для подтверждения операции в онлайн-режиме необходимо всего лишь создать документ в мобильном приложении Банка и подтвердить его, воспользовавшись выпущенным сертификатом PayControl.

Если вы находитесь вне зоны Сети, то можете создать операцию в интернет-банке, сгенерировав QR-код. Далее вы просто подтверждаете операцию в мобильном приложении Банка, сканируя сгенерированный для нее QR-код.



Скачивайте мобильное приложение. Данный сервис доступен только для юридических лиц.

Желаем приятного использования.



ООО КБЭР «Банк Казани»



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