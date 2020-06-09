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Прокуратура потребовала остановить движение по участку железной дороги в Челнах

12:57, 09.06.2020
Прокуратура потребовала остановить движение по участку железной дороги в Челнах
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах прокуратура обнаружила грубые нарушения при эксплуатации железнодорожных путей необщего пользования. В результате ООО «Железнодорожник» временно запрещено использовать участок железной дороги.

По данным Камской транспортной прокуратуры, указанные пути не соответствуют проекту. Компания некачественно проводит весенний и осенний осмотры, ремонт и содержание путей. А также не была проведена проверка по факту схода с рельсов вагона, произошедшего 21 мая.

Предприятие может быть привлечено к административной ответственности.

В августе 2018 года принадлежащий компании ж/д состав уже сходил с рельсов на 6-м километре перегона Сидоровка — ЗЯБ. Тогда причиной аварии стала размытая водой насыпь.

ПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
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