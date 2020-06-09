В Казани и Уфе зафиксировали самые дорогие покупки с телефона

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казань и Уфа отличились среди остальных городов страны по размеру единовременной покупки, оплаченной при помощи телефона. В столицах Татарстана и Башкирии зафиксированы чеки на 250 тысяч рублей.

По данным сервиса «Яндекс.Деньги», в Казани покупка сделана в дилерском центре. В Уфе оплачивались товары автомобильного магазина, передает «Российская газета».

Далее следует Москва, где в магазине электроники за технику стоимостью 240 тысяч рублей также расплатились с помощью бесконтактной оплаты на телефоне.

Третье место досталось Екатеринбургу. Там местный житель потратил 204 тысячи на запчасти к автомобилю.