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Слуцкий был инициатором приглашения Игнатьева в «Рубин»

10:08, 09.06.2020
Слуцкий был инициатором приглашения Игнатьева в «Рубин»
Фото: rubin-kazan.ru

Футбольный агент Алан Агузаров, представляющий интересы нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева, рассказал о главном инициаторе перехода своего клиента в казанский клуб.

По его словам, в игроке личную заинтересованность проявил главный тренер Леонид Слуцкий.

«У них отличные отношения с Ваней. Игнатьев очень уважает Леонида Викторовича и всегда высказывается о нем с восхищением. Именно Слуцкий был инициатором покупки молодого нападающего, очень на него рассчитывает. А Ваня эти ожидания, уверен, оправдает», — сказал агент.

Напомним, в первой части чемпионата страны Игнатьев выступал за «Краснодар». После того как зимой Слуцкий возглавил «Рубин», нападающий перешел в казанский клуб. Сразу после перехода футболист заявил, что со своим новым клубом хочет побороться за чемпионство.

СпортФутбол Татарстан
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