Иван Игнатьев: «Рад перейти в «Рубин», хочу вместе с клубом бороться за чемпионство»

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев прокомментировал свой переход из «Краснодара» в казанский клуб.

«Этот трансфер мы начали обговаривать не так давно, все произошло быстро. Спасибо руководству «Рубина» и «Краснодара» за то, что оперативно сработали. Для меня это неожиданный момент в жизни. Почти всю карьеру я провел в одном клубе, и наконец наступило время поменять это место. Но я рад появиться в команде, которая, как мне кажется, добьется больших успехов. Пришел очень хороший тренер, он выстроит отличную команду. Не будет никаких проблем. Ситуация, которая есть на сегодняшний день в турнирной таблице, исправится.

Начали обсуждать переход после того, как мне лично позвонил Леонид Викторович. Он сказал, что интересуется мной и хочет видеть в команде. Я был рад, потому что в своем клубе я в последнее время получал мало игровой практики и было недопонимание с контрактом, много всяких нюансов и вопросов друг к другу. Все равно было уже не то состояние на тренировках, не то отношение, чувствовался дискомфорт, и этот шаг должен был произойти. И хорошо, что такой шаг произошел в сторону «Рубина», где очень дружелюбные и приветливые люди меня приняли. Я очень рад.

Надеюсь и верю, что у нас все получится. У меня очень важный этап. Мне только 20 лет. Конечно, в европейских чемпионатах люди в таком возрасте уже давно играют, но у нас до такого еще не дошло. Я думаю, это возраст, когда надо начинать раскрываться и прогрессировать каждый год. Мне верится внутри, что все хорошо будет и получится многое. И что в «Рубин» попал, я очень рад. Мне здесь все нравится: и команда, и ребят я многих знаю, и город красивый. Есть все условия для развития. Хотелось бы быть в верхней части таблицы и конкурировать за чемпионство», — сказал Игнатьев в эфире «Рубин ТВ».