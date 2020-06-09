В Татарстане из топ-10 компаний-должников по штрафам ГИБДД действующими считаются только три

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

«Реальное время» изучило список организаций, накопивших самые большие долги по штрафам ГИБДД. Из десяти крупнейших должников семь уже ликвидированы или находятся в стадии банкротства.

Из действующих компаний «Лениногорскремсервис» накопил штрафов на 500 тысяч рублей. Компания входит в холдинг холдинга «ТаграС» (осблуживает «Татнефть»).

Еще одна компания — «Стройтраст» — накопила 83 штрафа ГИБДД на 456,3 тысячи рублей. Третьей действующей компанией является ООО «ТК Движение».

А самый большой долг у ликвидированного ООО «Стройресурс» — более 1 млн рублей.

Подробнее можно прочитать в материале «Реального времени».