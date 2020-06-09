В Иннополисе рассказали, как отметят день города

Сегодня, 9 июня, самый молодой город России Иннополис отмечает свое пятилетие.

В связи с распространением коронавируса все празднества пройдут в онлайн-режиме, при этом жители города смогут участвовать в интерактивах при помощи цифровой платформы Zoom.

Так, цифровая вечеринка пройдет на специальном сайте-трансформере, где ведущие будут проводить викторины и конкурсы.

Ожидается, что к торжеству будут подключаться известные в России персоны, звезды шоу-бизнеса, которые будут поздравлять горожан с юбилеем города. Наблюдать за церемонией сможет неограниченное количество лиц, но участие в ней доступно только для горожан из-за ограничений системы Zoom, передает «Татар-информ».



Ранее сообщалось, что в Иннополис поступят новые беспилотные автомобили, которые будут использоваться в сервисе беспилотных такси.

Иннополис открыли пять лет назад президент Татарстана Рустам Минниханов и на тот момент премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. О том, как с тех пор изменился IT-город и что из задуманного получилось осуществить, а что нет, — в материале «Реального времени».