В Татарстане более половине вставших на биржу труда было отказано в пособии

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Татарстане во время пандемии 53% обратившихся в службу занятости за пособием по безработице получили отказ. Как пояснила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, связано это с тем, что граждане не были официально трудоустроены, получали «серую» зарплату. Поэтому, по ее словам, пандемия стала еще одним поводом для того, чтобы пересмотреть свои отношения с работодателями, отказываясь от «конвертных» выплат.

Зарипова напомнила, что пособие по безработице в размере 12130 рублей начисляется только тем, кто может подтвердить, что имел официальную занятость не менее 26 недель до 1 марта этого года и был уволен, и сведения об этом есть в Пенсионном фонде РФ.

«Хочу обратить внимание, что пособие — это не замена заработной платы, не ее эквивалент. Это максимальное пособие будет выплачиваться в течение 6, 12 месяцев, а затем встанет вопрос, как жить дальше, особенно если есть дети? Поэтому мы агитируем и предлагаем трудоустройство», — заявила министр.